Работникам и ветеранам автомобильного и городского пассажирского транспорта

29 октября отмечается профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поздравил автомобилистов.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Ваша работа – особая. От вас, без преувеличения, зависит здоровье людей, которые доверяют вам самое дорогое – свою жизнь. Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады. И конечно, от вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически – работа всей экономики.

Шофёрский труд требует от вас предельного внимания и собранности, технических знаний, сильного характера и мгновенной реакции на любые нештатные ситуации, которые нередко происходят на дорогах. Многие из вас встречают этот день в рейсе, ведь у тех, кто в любое время и в любую погоду садится за руль, нет ни праздников, ни выходных.

Уверен, что водители автобусов и трамваев, маршрутных такси и большегрузных машин, а также все, кто вам помогает: диспетчеры, механики, инженеры, сотрудники автовокзалов и автостанций, – будут и впредь надёжно и качественно выполнять свои задачи. Работать чётко и слаженно, а главное – безаварийно. И конечно, особое внимание уделять повышению дорожной культуры.

Желаю вам здоровья, надёжной техники, взаимоуважения в пути и всего самого доброго.

Удачи на дорогах!"

Д.Медведев