Итоги 1917-го: величайшее достижение или величайшая трагедия? - с парламентских слушаний, посвященных 100-летию революции

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Комитет по международным делам провел парламентские слушания на тему: «100-летие революции 1917 года в России».

Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой констатировал, что в российском обществе отношение к октябрьской революции по-прежнему неоднозначно. Кто-то считает это величайшим достижением человеческой истории, кто-то - величайшей трагедией, приведшей к красному террору и на долгие десятилетия отбросившей страну с ее исторического пути. Но очевидно одно: большинство революций в мировой истории происходило, когда власть слабела и не слышала общество и активизировались внешние силы, заинтересованные в госперевороте и смене власти.

«Общество должно уметь делать выводы из своей истории. Это единственный залог поступательного эволюционного развития», - заключил П.Толстой.

По словам председателя Комитета по международным делам Леонида Слуцкого, важно не растерять то важнейшее, что дается событиями столетней давности и формирует историческую память.

«Любая революция - это насилие, мошенничество и преступление, - уверен руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. - Обязательно будут террор, гражданская война и месть. Наследники убитых будут мстить. Революция разрушает, уничтожает государство, общество, религию, науку, армию. Это переворот, мятеж, бунт. Желание совершить переворот есть всегда и в любой стране. Всегда есть недовольные и стремящиеся к власти, всегда будут богатые и бедные. Главное, выработать раз и навсегда отрицательное отношение к насилию», - резюмировал В.Жириновкий, предложив установить в Москве памятник жертвам всех русских революций - с 1905 по 1993 годы.

Противоположное мнение высказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. План ГОЭЛРО, всеобщее образование, создание многомиллионной армии, введение золотого червонца - все это, по его словам, достояние Октябрьской революции и советской власти. «Советская власть собрала распавшуюся державу. Мы изобрели лучшие ракеты, лучшие атомные станции. Учиться надо всем, кто собирается что-то делать для страны», - сказал Г.Зюганов.

«Нельзя не признать, что для России революционные события вековой давности - неотъемлемая часть национальной истории. Они на десятилетия определили экономическое, научное и культурное развитие государства», - сказал ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов, заметив в то же время, что многие современники воспринимают революцию 1917 года как события далекой истории, а потому не столь эмоционально как старшее поколение. Для молодежи революция 1917 года стоит в одном ряду с петровскими реформами или восстанием декабристов.

По мнению итальянского журналиста, писателя и общественного деятеля Джульетто Кьезы, 20 лет проработавшего в России в качестве московского корреспондента газет «Унита» и «Ла Стампа», значение революции нельзя оценивать с точки зрения морали. Российская социалистическая революция октября 1917 года «наложила решающий отпечаток» на мировую историю XX века, и это влияние на историю мира продолжается до наших дней.

«Россия со всеми ее характерными особенностями и мировым влиянием не существовала бы, если бы не революция, - полагает Д.Кьеза. - Смотреть на весь советский период как на чудовищную ошибку или преступные события, значит не замечать участия в истории широких народных масс. Этот период был, конечно, мечом насилия, но СССР стал точкой опоры для всех притесняемых народов в мире и дал им надежду».

Д.Кьеза предложил также не судить о советском опыте на основе мнений советской интеллигенции или на основе антисоветской русофобской пропаганды. «Советская интеллигенция в значительной степени находилась под влиянием англосаксонской русофобской идеи», - аргументировал он.

В слушаниях также приняли участие депутат Елена Панина, первый заместитель председателя совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов, немецкий журналист Александр Рар, президент Франко-российского альянса Александр Трубецкой, завсектором истории государства, права и политических учений Института государства и права РАН Владимир Графский, руководитель Центра стратегических исследований «Россия-Исламский мир» Шамиль Султанов, профессор департамента политологии Финансового университета Яков Пляйс.

Источник: Госдума РФ