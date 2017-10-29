Игорь Дяченко возглавил делегацию Новороссийска на празднике «Урожая-2017»

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Он прошёл вчера в Краснодаре во Дворце спорта «Олимп». Новороссийск получил диплом за 1 место в конкурсе «Лучший в профессии 2017» в отрасли «Работники рыбохозяйственного комплекса». Им стал индивидуальный предприниматель Ю.А. Атанов, компания которого более 15 лет занимается добычей, переработкой и реализацией рыбы, а в этом году компанией поставлен рекорд по вылову рыбы – более 5 тысяч тонн, самую большую заработную плату сотрудникам и самое большое количество самих работников.

Со сцены передовиков АПК поздравили губернатор Вениамин Кондратьев, член Совета Федераций Федерального Собрания РФ Владимир Бекетов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава региона отметил, что впервые в этом году День урожая отмечается осенью, когда на всех полях уже практически завершена уборка.

- Справедливо чествовать аграриев в единый, большой, общий для всех День урожая. Вы - единая семья, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Вы - наша гордость! Труженики села с мозолистыми руками - вот настоящие герои своего времени! Вы знаете истинную цену хлеба, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона также отметил, что на АПК приходится самый большой объем инвестиций в крае.

- Со своей стороны мы делаем все, чтобы увеличить господдержку. В этом году выделено свыше 6 млрд рублей. Заниматься сельским хозяйством выгодно, но для меня главное, чтобы эту выгоду получали именно вы - селяне, настоящие хозяева этой земли. Чтобы росло качество жизни на селе, а в ваших семьях был достаток. Кубань – великая труженица! И ее главное богатство - люди, искренне любящие свою землю, преданные родному краю. Низкий вам поклон, спасибо за труд, - подчеркнул глава края.

Юрий Бурлачко также поблагодарил аграриев за большой урожай.

- Каждый год вы уверенно идете к намеченной цели. В этом году собрано порядка 64 центнера с гектара - это самый высокий результат в РФ. Достигнут он благодаря вашему самоотверженному труду, - заметил спикер ЗСК.

Он также добавил, что вопросы развития села всегда находились и будут находиться в центре внимания депутатов.

По словам Владимира Бекетова, нынешний рекордный урожай - это, в том числе, результат высокой организации труда сельхозпроизводителей.

- От всей души поздравляю всех с величайшими успехами на хлебных нивах, желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим семьям, - отметил Владимир Бекетов.

Он также зачитал приветственный адрес от первого зампредседателя Совета Федерации Николая Федорова.

Игорь Дяченко поблагодарил Юрия Александровича Атанова за высокие результаты и достойное представление города-героя не только на краевом, но и на российском рынке. Помимо этого глава Новороссийска пригласил всех на Первый фестиваль черноморской рыбы хамсы.