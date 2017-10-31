Глава Новороссийска поздравил Посольство Турции с годовщиной образования Республики

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В Посольстве Турецкой Республики в Новороссийске прошёл торжественный приём по случаю празднования 94-й годовщины со дня образования Республики.

Для всех приглашённых было озвучено поздравительное послание президента Турции Реджеп Таййип ЭРДОГАН.

От имени главы города Новороссийска Игоря Дяченко приветственный адрес и цветы Консулу Турецкой Республики Юнусу Эмре Озигджи передали советник главы муниципального образования по внешним связям Павел Покусаев и заместитель главы города Надежда Галкина.

Народы Турции и России связывают давние добрососедские отношения. Новороссийск имеет в Турции город-побратим Самсун. Между торгово-промышленными палатами двух муниципалитетов заключено соглашение о сотрудничестве. Выстраиваются и взаимовыгодные связи в экономическом, туристическом и культурном секторе.

В этом году открыт первый регулярный рейс из Краснодара в Самсун. Остаётся надежда, что возобновятся и международные морские круизы. Нынешним летом океанические лайнеры начали курсировать от Сочи через Новороссийск до Ялты и Севастополя. А в 2018 году, планируется, что этот маршрут будет продолжен и до турецких городов.