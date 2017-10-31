Правительством утверждено решение о расширении морского порта Тамань

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Распоряжение от 27 октября 2017 года №2374-р. Направлено на реализацию новых инвестиционных проектов и развитие существующей инфраструктуры порта Тамань. В порту планируется построить терминалы по приёму и хранению навалочных грузов мощностью до 35 млн т/в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 млн т/год, перевалочную базу сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 млн т/год.

Разработано Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства от 16 февраля 2017 года №270-р.

Источник: Правительство РФ