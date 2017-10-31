Правительством утверждено решение о расширении морского порта Кавказ 

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Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ (далее – порт) в целях обеспечения приёма дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов.

Это обусловлено строительством в Крыму трассы «Таврида». Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объёмов инертных материалов. Принятые решения будут способствовать развитию морского порта Кавказ.

Источник: Правительство РВ