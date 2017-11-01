Президент России поздравил протестантов с юбилем Реформации

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В поздравительной телеграмме "Организаторам и участниками Торжественного мероприятия, посвященного 500-летию Реформации" говорится:

Поздравляю вас и всех протестантов России с 500-летием Реформации! Начавшись 31 октября 1517 года с выступления христианского богослова Мартина Лютера с его знаменитыми 95-ю тезисами, Реформация оказала огромное влияние на развитие мировой цивилизации, науки, искусства, просвещения, коренным образом изменила экономическое и правовое устройство государств и обществ. И, конечно, одним из ее этапов явилось основание целого ряда протестантских церквей, получивших широкое распространение во всем мире.

Подчеркнув, что за прошедшие столетия представители протестантизма и прежде всего, старейшины евангелическо-лютеранской церкви, внесли значимый, многогранный вклад в развитие России. Яркие достижения в самых разных сферах деятельности – важная, неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, культурного и духовного наследия. И сегодня реальными делами активное участие в жизни страны российские протестанты содействуют укреплению межнационального и межрелигиозного мира и согласия общества, сохранению продвижения традиционных христианских ценностей.

Желаю вам всего самого доброго, с праздником!

Источник: protestant.ru