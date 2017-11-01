Границу Крыма с Украиной закрыли после предполагаемой диверсии

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Пограничное управление ФСБ по неизвестным причинам приостанавливало пропуск автомобилей через три пункта на границе Крыма и Украины, передаёт "Интерфакс".

В пресс-службе погрануправления журналистам сообщили, что ограничение вводилось по техническим причинам.

"По техническим причинам с ночи остановлен пропуск граждан", - сказал неназванный представитель ведомства.

Вскоре было объявлено, что все три пункта пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп" возобновили свою работу.

Накануне в Крыму были повреждены два газопровода и линия электропередач. Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что правоохранительные органы предполагают диверсию.

"Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение - в течение суток", - сообщил он.

Источник: https://ruposters.ru/news/01-11-2017/granitsu-krima-ukrainoi