Прокуратурой края в администрацию Краснодарского края внесено представление об устранении нарушений закона при организации соревнований по спортивному ориентированию в городе Горячий Ключ, в ходе которых пропал ребенок

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По результатам проведенной проверки установлено, что со стороны организаторов краевых соревнований – министерства образования, науки и молодежной политики края, ГБУ КК «Центр туризма и экскурсий» допущены нарушения законодательства об образования, о физической культуре и спорте.

В положении о соревнованиях не в полном объеме были регламентированы требования к квалификации и уровню подготовки участников, условиям их допуска, ответственными лицами не принималось решение о применении системы дистанционного контроля пути (системы трекинга), не проконтролировано наличие средств мобильной связи у детей, что является обязательным.

Недостатки в организации и проведении соревнований привели к тому, что 22 октября 2017 года12-летний участник сбился с маршрута и более суток провел в лесу, в поисках его были задействованы значительные силы и средства служб спасения, полиции, МЧС, Министерства обороны РФ, волонтеров. Лишь по счастливой случайности удалось избежать более тяжких последствий.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором края внесено представление главе администрации (губернатору) Краснодарского края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-kraya-v-administraciyu-krasnodarskogo