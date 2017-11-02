Кубани никто не даст обанкротиться – депутат Госдумы РФ Николай Харитонов

/Официальные новости/

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает: не смотря на огромный госдолг Краснодарскому краю "никто не даст обанкротиться" и высказывает предположение, что огромный госдолг края является "отрыжкой ускоренного строительства объектов к Олимпиаде 2014 года". Правительство России, говорит он, готово принять меры по пересмотру обязательств по ранее заключенным кредитам, которые регион брал у банков. Будет также проведена реструктуризация накопленной задолженности перед федеральным бюджетом для отдельных субъектов России. "Необходимо сегодня найти механизм освобождения от этих кандалов", сказал Николай Харитонов об огромном госдолге Краснодарского края. Напомним, по итогам девяти месяцев, к 1 октября 2017 года, государственный долг Кубани составил 142,2 млрд рублей, сообщает собственный корр. ИА KrasnodarMedia(Москва).





Во-вторых, поручено проведение дальнейшей реструктуризации накопленной задолженности перед федеральным бюджетом для субъектов России, обеспечивших темпы прироста в 2018 -2019 годах налоговых и неналоговых доходов бюджета субъектов России не ниже темпов инфляции, с установлением ежегодного платежа: в 2020 и 2029 годах в размере 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности.

2021-2028 годах в размере 10% от указанной задолженности, проведение оценки, указанных темпов прироста в 2018— 2019 годах налоговых и неналоговых доходов в связи с предоставлением ими налоговых льгот в соответствии с установленными полномочиями, смягчение требований, содержащихся в соглашениях о предоставлении бюджетных кредитов, исходя из фактической возможности их выполнения субъектами России.

Эти меры позволят субъектам России обеспечить равномерное погашение задолженности по бюджетным кредитам, снизить объемы возврата бюджетных кредитов и высвободить средства для финансирования приоритетных расходных обязательств. В соответствии с пунктом 10 статьи 932 Бюджетного кодекса России условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту устанавливаются соответствующими законами (решениями) о бюджете и принятыми в соответствии с ними актами правительства России, которыми также определяется порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.

Однако в законопроекте отсутствует информация об условиях реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам в 2018 году. Проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов России не предусмотрено.

Задолженность возникла, так как у региона не хватает собственных оборотных средств. Я не исключаю, что долг является отрыжкой ускоренного строительства сочинских объектов к Олимпиаде 2014 года. Тогда были привлечены значительные финансовые средства, брались кредиты. Олимпиада закончилась, наша команда выиграла, а краснодарский бюджет в долгах как в шелках.

Предложенный выше механизм решения дает в бюджете не предусмотрен. Посмотрим, как будет на самом деле. Однако Козак и его комиссия озабочены проблемой", — прокомментировал Николай Харитонов.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по-прежнему грозит банкротство Краснодарскому краю, тщетно пытающемуся выбраться из долгов. Уменьшившийся к концу лета этого года госдолг региона до 133,3 млрд рублей, вновь "пополз" вверх. К 1 октября 2017 года, государственный долг Кубани составил 142,2 млрд рублей. В долговую яму Краснодарский край угодил из-за бюджетных кредитов, банковских займов, договоров о предоставлении государственной гарантии и обязательствам по ценным бумагам.

Напомним, ранее Кабмин РФ изменил условия получения кредитов из федеральной казны регионами-должниками. С 1 февраля 2018 года обязательными становятся ряд условий: предварительное утверждение субъектом РФ плана по оптимизации расходов бюджета на 2017-2019 годы, сокращение госдолга не менее, чем на 5% ежегодно, передача Федеральному казначейству своих полномочий по учету бюджетных обязательств и санкционированию выплат по кредиту из регионального бюджета.