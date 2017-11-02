Готовятся изменения в закон о материнском капитале

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В Комитет по вопросам семьи, женщин и детей поступил инициированный Правительством законопроект «О внесении изменений в статьи 6 и 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Документ предусматривает, что женщины, ранее решившие направить материнский капитал на финансирование накопительной пенсии, могут отказаться от использования средств по указанному направлению и потратить материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность получения информации о размере материнского капитала в электронном виде.

Для реализации закона потребуется принять три подзаконных акта.

Источник: Госдума