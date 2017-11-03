Глава Министерства промышленности и торговли РФ дал старт новому проекту новороссийского предприятия по производству обуви

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3 ноября с рабочим визитом министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко посетили ООО «Брис-Босфор» в Новороссийске.

Вместе с главой города Новороссийска Игорем Дяченко они прошли по рабочим цехам, ознакомились с процессами изготовления и сборки отечественной обуви.

– Сейчас мы работаем в условиях жесткой конкуренции, и современное оборудование позволит нарастить мощности предприятия, доведя выпуск до 30 млн пар в год, – подчеркнул федеральный министр. – Компания ставит перед собой цель – заместить кожаной обувью некоторые модели, которые сегодня не производятся внутри страны и импортируются из-за рубежа. Думаю, это вполне реально.

Андрей Алексеенко, в свою очередь, поблагодарил руководство предприятия за активную работу, пожелав компании дальнейшего развития.

– Новое производство – это дополнительные рабочие места и налоги. Надеюсь, что бренд фабрики будет известен не только в России, но и за рубежом, – сказал первый вице-губернатор.

Кроме того, Денис Мантуров с президентом группы компаний «Брис-Босфор» Вячеславом Зыковым, в присутствии работников предприятия, заложили «капсулу», символизирующую старт нового проекта по созданию полномасштабного импортозамещающего производства кожаной обуви.

Инвестиционный проект компании «Брис-Босфор» по расширению производственных мощностей фабрики обуви в 2017 году был поддержан Федеральным фондом развития промышленности – совет одобрил выделение 299 млн рублей на льготных условиях. Запуск новой производственной линии позволит создать более 300 рабочих мест. Ее открытие запланировано на апрель следующего года.

Планируемый ассортимент продукции охватит абсолютно все возрастные группы покупателей и будет обновляться с учетом маркетинговых исследований и новых тенденций в мировой моде.

ООО «БРИС-БОСФОР» – одна их крупнейших обувных фабрик России, работающая на территории Краснодарского края и выпускающая качественную и доступную по цене женскую, мужскую, детскую и подростковую обувь. Компания производит до 20 млн пар обуви в год мужского, женского и детского ассортимента различного функционального назначения. Предприятие самостоятельно производит подошвы, стельки и аксессуары для обуви из различных материалов.

По итогам исследований российского рынка обуви компания является одним из лидеров в производстве обуви – на неё приходится около 17% общероссийского и более 70% краевого производства обуви.