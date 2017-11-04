Минтранс, РЖД и ФАС России: продажи билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны возобновятся не позднее 16 ноября

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Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 г. После этого ФАС по согласованию с Правительством РФ примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу, для открытия продаж билетов в сроки, установленные законодательством.

Напомним, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, перевозчик должен начать продажу билетов не позднее, чем за 45 дней до отправления. Продажа билетов на 1 января 2018 г. должна открыться не позднее, чем 16 ноября.

Источник: ФАС РФ