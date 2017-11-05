/Официальные новости/

Вячеславу Михайлову присуждена премия Президента за вклад в укрепление единства российской нации 2017 года

Владимир Путин подписал Указ «О присуждении премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2017 года».

Рассмотрев предложение Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Президент принял решение:

Присудить премию Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2017 года и присвоить почётное звание лауреата премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Михайлову Вячеславу Александровичу, заведующему кафедрой национальных и федеративных отношений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Источник: http://kremlin.ru/acts/news/56004

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 78 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Масса завершит карьеру по окончании сезона-2017

Сборная Аргентины 6 ноября начнет тренировки на стадионе «Спартака»

Сборная Аргентины 6 ноября начнет тренировки на стадионе «Спартака»

Больничные и декретные выплаты увеличат с 2018 года

Тыквенный разгуляй продолжается!!! 