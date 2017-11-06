«Кому это выгодно? Зачем они это делают?» Путин заинтересовался запредельными долгами регионов

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Тема задолженности регионов в последний месяц все чаще поднимается на заседаниях правительства и на встречах президента с членами кабмина. Долги субъектов федерации огромны, и для некоторых из них даже выплата процентов по коммерческим кредитам становится непосильной задачей. Президент Путин потребовал от правительства принять необходимые меры для замены дорогих коммерческих кредитов, которые набрали регионы, на кредиты федерального бюджета. Какова ситуация с долгами регионов, что предполагает сделать правительство в этом направлении?

Совокупная задолженность региональных бюджетов на сегодняшний день составляет примерно 2,2 трлн руб. Сумма эта складывается из задолженности перед федеральным бюджетом и долгами перед коммерческими банками примерно в одинаковых пропорциях (коммерческие кредиты сами по себе в массе долговых обязательств регионов составляют около четверти, но есть еще долговые бумаги). Кредиты федерального центра обходятся регионам по ставке 0,1% годовых, коммерческие кредиты дороже существенно. Эксперты говорят о том, что коммерческие ставки обходятся регионалам не ниже 15% годовых. Сегодня эти ставки ниже, госбанки выдают кредиты по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс небольшая надбавка и в сумме получается около 10%. Такова официальная версия. Но тут дело вот в чем: как сообщает отраслевой банковский ресурс, в 2015 году ведущие российские банки (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк) выдавали кредиты регионам по ставке 17,5% в среднем, наверняка есть коммерческие банки, которые выдавали кредиты и по более высоким ставкам. Такие кредитные договоры заключаются с субъектами федерации на 2–3 года, то есть сегодня еще действуют эти драконовские ставки.

Доля коммерческих кредитов в общей массе долговых обязательств для разных регионов очень различна. От 3–4% общего кредитного портфеля (Нижегородская область) до 100% (Ненецкий автономный округ).

Зависимость бюджета регионов от кредитов тоже разная. В первой пятерке главных должников кредиты составляют от 115% всех доходов бюджета (Карелия) и до 175% (Мордовия).

По итогам 2016 года долгов не было только у двух субъектов РФ – у Сахалина и Севастополя.

На начало этого года у 56 субъектов федерации долги превышали 50% налоговых и неналоговых поступлений, в 36 из них – более 70% всех доходов.

На кредитование регионов в федеральном бюджете в этом году было заложено 200 млрд руб., позже эту сумму увеличили еще на 90 млрд руб.

Если исходить из средней ставки коммерческих кредитов, которые еще действуют на сегодняшний день (более 15% годовых), то нетрудно подсчитать, что большая часть денег, выделяемых федеральным бюджетом для поддержки регионов, уходит на обслуживание коммерческих кредитов.

Впервые о необходимости замещать коммерческие кредиты бюджетными деньгами заговорили в 2014 году, и общая ситуация с долговой коммерческой нагрузкой на регионы с тех пор в среднем уменьшилась на несколько процентных пунктов, но в целом картина не изменилась, а во многих регионах даже существенно ухудшилась.

Источник: http://kapital-rus.ru/articles/article/komu_eto_vygodno_zachem_oni_eto_delaut_putin_zainteresovalsya_dolgovoi_nagr/