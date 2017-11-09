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Распоряжение от 4 ноября 2017 года №2444-р. Установлено, что пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года, Всероссийская перепись населения – с 1 по 31 октября 2020 года. По результатам переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Подписанным распоряжением устанавливаются сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи населения в 2018 году.

Пробная перепись населения (пилотное обследование) будет проводиться с охватом ориентировочно 550 тысяч человек в целях отработки программно-методологических и организационных вопросов Всероссийской переписи населения. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения.

Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения – с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учёт будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно.

Ответственным за подготовку и проведение пробной переписи населения и Всероссийской переписи населения, обработку полученных сведений, подведение итогов, их официальное опубликование, хранение переписных листов и других документов, методологическое обеспечение Всероссийской переписи населения определён Росстат.

По результатам Всероссийской переписи будет получена официальная статистическая информация о численности и составе населения России в целом, по субъектам Федерации, по муниципальным образованиям в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.