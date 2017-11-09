Требования Регламента Европейского союза по защите персональных данных не будут распространяться на российских операторов, работающих в России – А. Жаров

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Требования вступающего в силу в мае 2018 года Регламента Европейского союза по защите персональных данных не будут распространяться на российских операторов, осуществляющих деятельности на территории России. На них распространяется действие российских законов в этой сфере. Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая в четверг, 9 ноября, в Москве на VIII Международной конференции «Защита персональных данных».

По его словам, Российская Федерация не является участницей международных договоров с ЕС, устанавливающих порядок обработки персональных данных применительно к российским операторам. «Регламент, по нашему мнению, должен учитываться только при обработке персональных данных европейских граждан российскими операторами на территории стран ЕС», - сказал глава ведомства, отметив, что такая позиция соответствует общепринятым международным принципам обработки персональных данных. «Считаю, что к вопросу о применимости Регламента на территории России можно будет вернуться только после его вступления в законную силу, когда будет накоплен некоторый опыт правоприменения. И когда это будет зафиксировано в международном договоре. Не раньше», - подчеркнул А. Жаров.

Конференция «Защита персональных данных» проводится по инициативе и при поддержке Роскомнадзора – уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в Российской Федерации.

Источник: Роскомнадзор