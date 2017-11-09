В Новороссийске состоялся строевой смотр личного состава ГИБДД ДПС

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В связи с переходом на ношение зимнего форменного обмундирования, а также проверке готовности служебного автотранспорта к зимнему сезону в Новороссийске состоялся строевой смотр.

В мероприятии приняли участие личный состав ГИБДД и ДПС обслуживающие город Новороссийск, Геленджик, Анапу, Крымск, Абинск, Северскую, Горячий Ключ и другие близлежащие районы.

Состояние форменной одежды, строевую выправку, знание приказов, инструкций и административного регламента, а также укомплектованность и техническое состояние служебного автотранспорта проверил лично заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Александр Харенков.

Особое внимание было уделено инструктажу личного состава о необходимости строгого соблюдения законности, вежливом и тактичном обращении с гражданами, оказания всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску