С 1 января 2018 года величина прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае составит 8 537 рублей.

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Именно такой прожиточный минимум пенсионера установлен Законом Краснодарского края от 02 ноября 2017 года № 3674-КЗ. В случае если совокупный материальный доход неработающего пенсионера не достигнет 8 537 рублей (в 2017 году - 8478 руб.), то с 1 января 2018 года ему будет осуществляться федеральная социальная доплата к пенсии до этой величины.

Под совокупным материальным доходом пенсионера понимаются следующие денежные выплаты: пенсия, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата (включая набор социальных услуг), иные региональные меры социальной поддержки, установленные в денежном выражении, а также денежные эквиваленты предоставляемых мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Размер федеральной социальной доплаты индивидуален для каждого неработающего получателя пенсии, в зависимости от того, какой именно суммы не хватает до прожиточного минимума.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат размер федеральной социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения либо ее выплата прекращается в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает величину прожиточного минимума.

Добавим, что при поступлении на работу пенсионер, получающий федеральную социальную доплату, обязан проинформировать об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. Выплата доплаты на период работы будет приостановлена. В противном случае Пенсионный фонд обязан удержать излишне выплаченные суммы федеральной социальной доплаты.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер вновь приобретает право на соцдоплату. Для возобновления выплаты федеральной социальной доплаты пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда.