В результате принятых прокурором Абинского района мер восстановлено теплоснабжение многоквартирного дома

/Официальные новости/

Прокуратурой Абинского района проведена проверка по факту отключения от отопления и электроэнергии многоквартирного жилого дома, расположенного по проспекту Комсомольскому в г. Абинске. Эту информацию разместили на официальном сайте Прокуратуры края.

Установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «НЭСК» в связи с неуплатой ТСЖ «Содружество» задолженности в одностороннем порядке приостановили подачу газа и электроэнергии на котельную, обслуживающую указанный многоквартирный дом, что привело к прекращению подачи горячей воды и отопления в квартирах потребителей.

Причиной образования задолженности являлось непоступление оплаты за коммунальные услуги от ООО ПКФ «Сатурн», в собственности которого находится 60% площадей всего дома, признанного решением Арбитражного суда Саратовской области несостоятельным (банкротом), в связи с чем в отношении юридического лица открыто конкурсное производство.

При этом не были учтены интересы добросовестных потребителей – физических лиц, которые не имеют задолженности за коммунальные услуги, поэтому им должна быть обеспечена подача коммунальных ресурсов в необходимых объемах, что не было соблюдено.

По данному факту прокурор Абинского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковыми заявлениями к ресурснабжающим организациям и ТСЖ о признании их действий незаконными.

Судом требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время в результате принятых мер теплоснабжение многоквартирного дома полностью восстановлено.