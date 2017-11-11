Правительство поддержало законопроект об обязанности информировать заёмщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по договорам потребительского кредита

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Законопроектом предлагается установить обязанность кредитора информировать заёмщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита, предоставленного с использованием электронного средства платежа, путём направления заёмщику уведомления. Предоставление актуальной информации о задолженности позволит заёмщику объективно оценивать своё финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения.

Предоставление актуальной информации о задолженности позволит заёмщику объективно оценивать своё финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения.

Вместе с тем Правительство Российской Федерации считает целесообразным конкретизировать предмет информирования кредитором заёмщика, учитывая положения части 4 статьи 9 Федерального закона «О национальной платёжной системе», в соответствии с которыми оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, а не о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с использованием электронного средства платежа.

Кроме того, для своевременного информирования заёмщиков о совершении операций с использованием электронного средства платежа, в рамках которого ему был предоставлен потребительский кредит, Правительство России считает, что необходимо установить порядок, условия и сроки направления соответствующего уведомления.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учётом этих замечаний.

Источник: Правительство РФ