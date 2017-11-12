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Более 2 тыс. неуправляемых авиационных ракет и бомб израсходовали с начала года экипажи Су-24М Южного военного округа (ЮВО), базирующиеся в Волгоградской области.

Летно-тактические учения с боевым применением во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями проводились на полигонах в Волгоградской, Ростовской областях и Ставропольском крае.

В учениях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты разведчики Су-24 МР.

Летчики отрабатывали такие вопросы, как уничтожение командных пунктов, авиационных парков машин, крупных складов горюче-смазочных материалов, живой силы условного противника, объектов и баз, схронов с оружием и боеприпасами незаконных вооруженных формирований (НВФ).

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил не менее 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более 80 часов.

Около 30 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время.

Источник: пресс-служба Южного военного округа