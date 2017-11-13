Роскомнадзор поясняет о правомерности телефонных звонков коллекторов должникам кредитных организаций

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В Роскомнадзор поступают обращения граждан с просьбой разъяснить правомерность звонков коллекторов должникам кредитных организаций. В связи с этим разъясняем.

Взаимодействие должников и кредиторов регулируют Федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах.

Отсутствие волеизъявления должника или лиц, действующих в его интересах, делает осуществление таких телефонных звонков незаконным.

Граждане, пострадавшие в результате неправомерных действий, вправе обратиться в Роскомнадзор, приложив подтверждающие материалы. Обращение можно подать в электронном виде (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/).

Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, принимает установленные законом меры реагирования в случае выявления фактов неправомерного использования персональных данных граждан Российской Федерации.

Источник: Роскомнадзор