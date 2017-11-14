В городах и районах Кубани появятся межведомственные рабочие группы по противодействию незаконной миграции

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Такое решение было принято на совещании, которое по поручению губернатора Вениамина Кондратьева провел его заместитель Алексей Копайгородский.

В заседании приняли участие замначальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов, руководитель УФССП России по краю Александр Кумиров, начальник краевого Управления ФМС России Алексей Чебураков, руководитель регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Павел Николаевич, представители органов исполнительной власти, главы муниципалитетов.

Алексей Копайгородский, открывая совещание, отметил, что Краснодарский край традиционно является территорией привлекательной для мигрантов как внутренних, так и внешних. Экономическая и социальная стабильность, реализация инвестиционных проектов наряду с благоприятными климатическими условиями обеспечивают высокий миграционный прирост.

Вице-губернатор напомнил, что Кубань готовится к проведению выборов Президента Российской Федерации. Также региону предстоит принимать участников Чемпионата мира по футболу 2018 года.

– На фоне таких событий мы просто не вправе допустить осложнений в миграционной ситуации в нашем крае, – подчеркнул Алексей Копайгородский.

По словам Юрия Кузнецова, силами органов внутренних дел совместно с органами местного самоуправления в регионе проводится комплекс мер по пресечению незаконной миграции и борьбе с нелегальной трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства.

– С начала года в крае было проведено более 6,5 тыс. мероприятий по выявлению нарушений в миграционном законодательстве. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, – сообщил замначальника краевого ГУ МВД России.

Заместитель главы региона в свою очередь акцентировал, что работа по выявлению и пресечению правонарушений в миграционной сфере должна строиться комплексно, во взаимодействии всех заинтересованных структур и ведомств.

Поэтому принято решение о создании в каждом муниципалитете региона межведомственных рабочих групп. Проведение проверок будет проходить в форме межведомственных рейдов с участием не только правоохранительных структур, но и общественных формирований правоохранительной направленности.

– Обращаю внимание руководителей органов местного самоуправления края на то, что вами должна быть организована работа по проверке всех мест возможной концентрации нелегальных мигрантов, вы как никто другой должны быть в курсе, что и где происходит на подведомственной вам территории, – отметил в завершение мероприятия Алексей Копайгородский. Он также подчеркнул, что очень важно организовать привлечение к рейдам казаков.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края