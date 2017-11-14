Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания общежития в Сочи

/Официальные новости/

Об этом глава региона заявил журналистам.

Напомним, пожар произошел в двухэтажной пристройке на улице Чебрикова, затем огонь перекинулся на соседнее общежитие. Спасатели эвакуировали более 50 человек.

– Возмутительно, как при таком типичном возгорании у нас столько пострадавших. Будет проведена тщательная проверка причин возгорания и ликвидации пожара, соответствующее поручение мною уже дано региональному министерству ГО и ЧС, – прокомментировал ситуацию губернатор.

По его словам, возгорание в настоящее время полностью ликвидировано. На месте ЧП работают пять бригад скорой помощи, местные больницы находятся в режиме повышенной готовности и будут незамедлительно принимать пострадавших.

– Мы понимаем, что люди в беде, поэтому муниципалитету даны поручения создать условия, чтобы абсолютно все погорельцы и те жильцы, чье жилье пострадает при тушении пожара, были размещены в комфортных условиях, а соответствующие службы приступили к восстановлению документов людей, которые их лишились в пожаре, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края