Госдума приняла во втором чтении законопроект о перечислении в бюджет дивидендов Сбербанка

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Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального закона «Об особенностях перечисления в 2018 году доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества «Сбербанк России» по итогам 2017 года».

Представляя законопроект в ходе пленарного заседания, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что он направлен на мобилизацию доходов федерального бюджета и предусматривает изъятие в пользу бюджета дивидендов, которые Сбербанк должен был перечислить по итогам 2017 года в Центральный Банк.

Законопроектом установлен срок перечисления Банком России доходов в федеральный бюджет - до 1 августа 2018 года.

Законопроект также предусматривает, что поскольку дивиденды, которые выплатит «Сбербанк России» Центральному банку, будут полностью направлены в доходы федерального бюджета, то они не будут учтены в прибыли Банка России за 2018 год и при перечислении части прибыли ЦБ в бюджет в 2019 году.

Источник: Комитет Государственной Думы по финансовому рынку