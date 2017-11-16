В Новороссийске идет процесс восстановления водоснабжения

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По состоянию на 10:00 16.11.2017 г. продолжается процесс восстановления водоснабжения города Новороссийска. Идет набор резервуаров и заполнение сетей водоснабжения для выхода на штатный режим. После восстановления вода будет подаваться в том же объеме, что и до ремонтных работ на водоводах ТГВ.

Напоминаем, что с 13 по 15 ноября на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода были выполнены работы по установке запорной арматуры в 14-й камере в районе ул.Магистральная, а также произведена переврезка магистрального водовода ТГВ №1 диаметром 720 мм.

Основной целью ввода в эксплуатацию 700-метрового участка водовода - уменьшение количество аварий, а значит, аварийных отключений воды в г. Новороссийске будет меньше.

В рамках улучшения ситуации с водоснабжением г. Новороссийска, работы на магистральных водоводах будут продолжены, тем самым это даст возможность значительно сократить потери воды. Сообщили в пресс-службе администрации МО Новоросийск.