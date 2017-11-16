Анатолий Аксаков: кредиторов законом обяжут информировать заемщиков о полной стоимости кредита в денежном выражении

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Государственная Дума приняла во втором чтении проект Федерального закона № 978680-6 "О внесении изменений в статью 91 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".

Выступая перед депутатами, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что законопроект направлен на расширение перечня информации, обязательной к размещению в широком доступе кредитором. По его словам, кредитор должен будет информировать заемщиков о рисках, которые они будут нести, если будут получать валютные кредиты, кредиты с плавающей ставкой.

Также предлагается информировать заемщиков о полной стоимости кредита не только в процентах, но и в денежном выражении. "Заемщики должны видеть свой ежемесячный платеж, сравнивать со своим доходом, доходом семьи и, соответственно, принимать ответственное решение, брать кредит или нет", - заявил Анатолий Аксаков.

Источник: Госдума