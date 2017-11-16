Глава Геленджика и координатор партии ЛДПР договорились о сотрудничестве

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Накануне прошла рабочая встреча Виктора Хрестина с вновь назначенным координатором Геленджикского местного отделения партии ЛДПР Денисом Пчелинцевым.

В ходе встречи участники обсудили планы работы местного отделения партии ЛДПР на ближайшее время, а также вопрос проведения спортивных общегородских мероприятий на базе муниципального Центра физкультурно-массовой работы с населением «Прометей», в котором Денис Пчелинцев работает инструктором.

Также Виктор Хрестин отметил важность сохранения стабильности на территории муниципалитета и проведения честной предвыборной кампании.

- Мы готовы вам помогать в проведении мероприятий для того, чтобы они проходили с пользой для всех жителей муниципалитета, а также проводить консультативную работу по проблемным вопросам, с которыми к вам обращаются граждане, - отметил глава города.

Представитель ЛДПР поддержал мнение главы города и выразил свою готовность к конструктивной работе.

- Ни вам, ни нам не нужны никакие потрясения. Мы видим, как много делается для развития города. Наша общая задача, вне зависимости от партийной принадлежности, - работать на благо людей, - сказал Денис Пчелинцев.

Также он поблагодарил Виктора Хрестина за эффективную работу в должности главы муниципалитета.

Обсудили на встрече и ситуацию вокруг многоквартирного дома по ул. Красногвардейской, 79. Напомним, что дом был построен без разрешительных документов, и люди, купившие в нем квартиры, стали заложниками очень сложной ситуации. Не так давно партия ЛДПР вызвалась помочь людям разобраться:кто и как ввел людей в заблуждение?

Денис Пчелинцев в разговоре с главой подтвердил, что местные власти еще на «стадии котлована» принимали все необходимые меры в рамках своих полномочий, а проблема возникла из-за недобросовестности застройщика и агентства недвижимости, которое занималось реализацией квартир в данном доме.

- Мы изучили документы, предоставленные нам по этому делу, и убедились в том, что с 2011 года администрация действительно неоднократно писала во все инстанции, в том числе в правоохранительные органы. Почему не последовало никаких действий, и стройка не была приостановлена, нам еще предстоит разобраться. Кроме того, интересует вопрос, почему агентства недвижимости продавали квартиры в этом доме? Ведь даже внешне это здание кажется опасным, - сказал представитель ЛДПР.

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Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик