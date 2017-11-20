В Краснодаре в рамках расследования уголовного дела о гибели двух рабочих в результате обрушения на них стены в розыск объявлен директор подрядной организации

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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР продолжается расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель двух рабочих в результате обрушении на них части здания (ч.3 ст.216 УК РФ).

Напомним, 16 ноября 2017 года на территории краснодарского хладокомбината производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения указанных работ произошел обвал стены на трех рабочих, производивших снос. В результате 20 и 21-летний рабочие скончались на месте.

В ходе расследования было установлено, что указанные работы на основании договора подряда проводились ООО «Кубаньстройтранспорт». При этом трудовые договоры с погибшими организация не заключала. В связи с тем, что директор организации уклоняется от явки к следователю, по вызовам не является, он объявлен в розыск.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучается изъятая документация, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краюК РФ