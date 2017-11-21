Суд поставил точку в деле с кооперативом «Морской»

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Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Геленджикского городского суда об удовлетворении иска администрации города к потребительскому кооперативу «Морской» об освобождении земельных участков и пешеходной эстакады.

Потребительский кооператив «Морской» существует несколько десятилетий. Его члены базируются на прибрежной территории, в районе улицы Революционной. Однако никаких правоустанавливающих документов ни на пользование земельным участком, ни на помещения, в которых хранятся лодки, у членов кооператива нет.

Более того, выглядит этот участок набережной неприглядно и бесхозно. В администрацию города не раз поступали жалобы на негативное влияние деятельности кооператива на работу детской парусной школы, которая расположена по соседству. Однако для того чтобы благоустроить прибрежную территорию и расширить филиал краевого Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта, её необходимо сначала освободить от лодочных ангаров и других сооружений.

Добровольно освобождать незаконно занятую территорию члены кооператива «Морской» не согласились: рыбная торговля, которая по сути никем не контролируется, приносит им немалую прибыль. Поэтому администрация курорта обратилась в Геленджикский городской суд с иском об освобождении земельных участков и пешеходной зоны.

В июле этого года требования администрации были удовлетворены, а недавно апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого решение было оставлено без изменения.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик