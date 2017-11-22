Владимир Синяговский поздравил женщин с Днём матери

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Дорогие женщины, уважаемые мамы и бабушки!

Тепло и сердечно поздравляю Вас с самым замечательным праздником - Днем матери!

День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

День матери - не просто дань глубокого уважения и любви к вам, но и признание вашей роли в обществе. Вы успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.

В этот праздничный день особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот.

Низкий поклон Вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага за Ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими, пусть Вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья Вам и вашим семьям! Мира и добра Вам и вашему дому!