Глава Новороссийска поздравил участковых уполномоченных ценными подарками и грамотами

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В свой профессиональный праздник, 17 ноября, участковые уполномоченные полиции муниципального образования город Новороссийск не смогли собраться на торжественное мероприятие из-за рабочего графика. Сегодня глава города Игорь Дяченко прибыл в Управление МВД, чтобы лично поблагодарить лучших сотрудников за труд.

Служба участковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в системе органов внутренних дел РФ. На закрепленной за ними территории участковые ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами.

Участковые уполномоченные полиции имеют широкий круг обязанностей. Они занимаются составлением административных протоколов, выявлением и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения праздников и мероприятий, принимают участие в рейдах, поквартирных обходах и многое другое. Участковые проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях.

Не каждый сможет служить в отделе УУП. Высшее юридическое образование, отличное физическое и высокий уровень психологического здоровья в совокупности с мужеством и терпением являются основой в успешной деятельности участкового.

- Спасибо вам за службу! – поблагодарил полицейских уполномоченных Игорь Дяченко.

Глава Новороссийска наградил ценными подарками и грамотой победителей конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции муниципального образования город Новороссийск – 2016»: за 1 место - Дениса Евтушевского, за 2-е место – Николая Першина и за 3-е место - Сергея Казунина. Ещё 7 участковых получили грамоты за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижения положительных результатов в оперативно-служебной деятельности.

Игорь Дяченко доложил, что в 2017 году администрация города провела текущий ремонт в 7-ми помещениях УПП (на сумму 767 тысяч рублей); приобрела и установила 14 сплит систем (на 235 тысяч рублей); приобрела 12 персональных компьютеров (на 308 тысяч рублей); во всех УПП заменены и приведены в порядок вывески над входом (50 тысяч рублей); за 2017 год было изготовлено и передано в работу 9 000 листовок-самоклеек по профилактике правонарушений (на 76 тысяч рублей). Общие затраты составили 1 436 тысяч рублей.

Кроме того, глава Новороссийска отметил, что в бюджете будущего года предусмотрены средства для поощрения лучших участковых уполномоченных полиции города-героя очень ценными призами – 2 однокомнатных квартиры и автомобиль!

- Мы готовы поощрять тех, кто работает не на словах, а на деле, - прокомментировал Игорь Дяченко. – Совместно с руководителем УМВД Владимиром Бараковским было принято такое решение – повысить стимул работы участковых уполномоченных, по результатам - лучших наградить.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск