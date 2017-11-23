Игорь Дяченко: «По патриотическому воспитанию Новороссийск должен быть только первым»

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В администрации муниципального образования город Новороссийск прошло очередное заседание совета, которое провёл заместитель главы города Александр Яменсков.

В ходе заседания было рассмотрено три основных вопроса: положение о межведомственном координационном совете, его состав и план работы.

Патриотическое воспитание детей и молодёжи в городе-герое Новороссийске всегда было в приоритете. В Краснодарском крае и в России известны новороссийские акции «Бескозырка», «Свеча памяти», «Послание потомкам» и другие. Новороссийский военный парад в День Победы, праздник ВМФ и ВДВ – всё это составные части большой программы патриотического воспитания в городе. Однако за прошедший год Новороссийск – единственный город-герой на Кубани, оказался лишь на 3-м месте по общему состоянию военно-патриотической работы.

- Быть в тройке лучших - это хорошо для любого муниципалитета нашего края, но не для Новороссийска! - определил глава города-героя Игорь Дяченко.

Глава города поставил задачу – провести анализ состояния военно-патриотического воспитания, определить, по какой причине Новороссийск утратил лидирующие позиции в этом направлении и принять необходимые меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Для решения этих задач был создан координационный орган, в состав которого вошли первые руководители города, руководители профильных структурных подразделений администрации города, общественных организаций и советов, военнослужащие, полицейские, представители казачества, СМИ. В декабре текущего года совет проведёт круглый стол и подведёт итоги патриотической работы, чтобы исправить недостатки и вернуть утраченное лидерство.

Источник: Пресс-служба администарции МО Новороссийск