Геленджик принимает делегацию из города-побратима Айя Напы

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Это второй приезд кипрских гостей на российский курорт. В этот раз в составе делегации – мэр города Айя Напы, его заместитель, советник по культуре, инженер муниципалитета, члены муниципального Совета, а также творческий коллектив.

Первый день пребывания в Геленджике у гостей из Кипра начался с прогулки по набережной курорта, после чего в администрации города состоялся официальный прием делегации. В ходе двусторонней встречи мэр города Айя Напы Яннис Карусос отметил, что еще в первый его приезд Геленджик произвел на него большое впечатление, поэтому в этот раз с ним приехала большая команда.

- Мы действительно заинтересованы в укреплении наших дружеских связей и готовы многое инвестировать в их развитие. Нам есть чему поучиться у вас. Так, мы уже планируем перенять ваш опыт по обеспечению безопасности жителей и гостей города и установке камер видеонаблюдения в общественных местах, ведь действительно у вас чувствуешь себя безопасно в любое время суток, - сказал Яннис Карусос. В свою очередь глава Геленджика Виктор Хрестин поблагодарил Янниса Карусоса за приезд и высокую оценку работы местных властей. Также в ходе встречи стороны обсудили, какие объекты будут открыты в честь городов-побратимов на их территориях.

Так, Виктор Хрестин отметил, что в Геленджике к следующему курортному сезону будет благоустроена новая зона отдыха, посвящённая установлению побратимских связей с кипрским городом. В Айя Напе также одна из улиц либо сквер будет назван в честь Геленджика.

Кроме того, Яннис Карусос рассказал, что они планируют расширение набережной в Айя Напе, которая будет чем-то похожа на геленджикскую. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками и сделали общее фото.

Стоит добавить, что делегация из Айя Напы пробудет в Геленджике еще несколько дней. За это время гости примут участие в праздновании Дня матери, открытии после реставрации зрительного зала в Доме культуры села Кабардинка и греческого культурного центра, а также посетят объекты показа.

Главным же событием станет второй этап подписания соглашения о побратимстве и сотрудничестве между российским и кипрским городами.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик