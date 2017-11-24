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Правительство установило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России

Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 90 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками (в 2017 году квота составляла 110 160 разрешений).

Квота устанавливается в соответствии с Правилами определения квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в России (утверждены постановлением Правительства от 4 апреля 2003 года №193).

Размер квоты на 2018 год установлен на основании поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Федерации, подготовленных с учётом миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе.

Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону.

Источник: Правительство РФ

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Категория: Новости / Официальные новости

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Правительство установило квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России