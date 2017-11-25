Владимир Синяговский: регионы получили поддержку в бюджете-2018...

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24 ноября депутаты Государственной Думы большинством голосов приняли в третьем чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Комментируя его журналистам, депутат В.И. Синяговский отметил, что данный законопроект впервые за последние годы ориентирован на экономический рост. В законе предусматриваются индексация выплат бюджетникам, повышение МРОТ, выполнение всех социальных обязательств государства.

В 2018 году предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в размере 1 708,5 млрд. руб.

Особенно Владимир Синяговский подчеркнул то, что впервые в рамках данного законопроекта распределены все трансферты, которые будут направлены в региональные бюджеты. Таким образом, уже сегодня администрации регионов смогут увидеть, какие средства они получат. Это будет способствовать своевременному и согласованному планированию региональных бюджетов.