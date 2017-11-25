За прошедшую неделю через пункты пропуска Краснодарского края экспортировано более 1 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки

/Официальные новости/

За прошедшую неделю (с 14.11.2017 по 20.11.2017) через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 50 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 125 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 1092 тыс. тонн, в том числе 94 фитосанитарных сертификата на пшеницу – более 918 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­16 стран мира: Алжир, Турцию, Бангладеш, Венесуэлу, Италию, Марокко, Кипр, Саудовскую Аравию, Судан, ОАЭ, Индонезию, Кению, Уганду, Оман, Южную Корею и Египет.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с отрубями пшеничными, семенами подсолнечника, кукурузой, мучкой рисовой, бардой кукурузной, льном, шротом подсолнечным, ячменем и пшеницей, общим объемом более 769 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Анголу, Египет, Бангладеш, Бельгию, Вьетнам, Израиль, Италию, Филлипины, Оман, Иорданию, Индонезию, Ливию, Йемен и Нигерию.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Информация по требованиям стран-импортеров размещена на сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru.