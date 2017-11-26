Россельхознадзор Кубани сообщает...

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За помет на сельхозземлях гражданин из Усть-Лабинского района привлечен к ответственности.

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении гр. Курдубан А.Ф., на земельном участке сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства общей площадью 3,17 га, инспекторами земельного надзора Усть-Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установлено, что на части земельного участка площадью 0,03 га. размещены биологические отходы птицы (помет). По данному факту составлен протокол по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20 000 рублей.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует о выявлении очага заболевания грипп птиц на территории Ростовской области.

В референтную лабораторию вирусных болезней птиц ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 20.11.2017 г. поступили на исследование три пробы патологического материала (головы, паренхиматозные органы, кишечник) от трех трупов кур, обнаруженных на территории свалки, расположенной на расстоянии 1-1,5 км на северо-запад от с. Ремонтное, Ремонтнеского района, Ростовской области.

По результатам исследований в ОТ-ПЦР в пробах патологического материала № 1, 2, 3 выявлен генетический материал вируса гриппа А подтипа Н5.

Кроме того, Управление обращает внимание граждан и юридических лиц, занятых содержанием животных и птицы, на необходимость соблюдения правил, направленных на недопущение заноса и распространения болезней, общих для человека и животных и призывает сообщать в органы госветнадзора о появлении новых животных у соседей, на старых животноводческих фермах, а также в других местах, где возможно их содержание и разведение.

Госинспектором земельного надзора Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при проведении внеплановой выездной проверки в отношении гражданки Полоус Е.А. на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 19 га выявлено зарастание многолетней сорной растительностью и неиспользование этих участков для производства сельскохозяйственной продукции. Также установлено, что на одном из участков размещен карьер по добыче полезных ископаемых, участок изрыт котлованами, на части участка отсутствует плодородный слой почвы.

За данное правонарушение гражданка Полоус Е.А. привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.