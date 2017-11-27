В закон об ипотеке внесены изменения, направленные на регулирование выпуска и обращения электронных закладных

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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», направленные на регулирование выпуска и обращения электронных закладных.

В соответствии с Федеральным законом закладная является именной документарной ценной бумагой (документарная закладная) или бездокументарной ценной бумагой, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в депозитарии, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (электронная закладная).

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» дополняется новыми положениями, касающимися изменения условий документарной закладной, её обездвижения, хранения электронной закладной, выдачи электронной закладной, внесения в неё изменений и передачи на хранение в другой депозитарий. Уточняются требования к закладным и положения, касающиеся регистрационной записи об ипотеке, обеспечения сохранности заложенного имущества, передачи прав на закладную, залога закладной и обращения взыскания на заложенное имущество.

Учёт и переход прав на обездвиженную документарную закладную и электронную закладную, а также взаимодействие между депозитариями осуществляются по правилам, установленным для бездокументарных ценных бумаг законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если иное не предусмотрено названным Федеральным законом. Информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной или обездвиженной документарной закладной, осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Предусматривается возможность заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг, или на официальном сайте органа регистрации прав в сети «Интернет», или с использованием иных информационных технологий взаимодействия с органами регистрации, а также возможность подачи заявления о выдаче электронной закладной и направления электронной закладной нотариусом.

Кроме того, устанавливаются особенности выдачи электронной закладной с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Возможность выдачи электронной закладной с использованием названных систем и представления документов в орган регистрации прав кредитной организацией, являющейся залогодержателем, должна быть предусмотрена договором об ипотеке или договором, обязательство по которому обеспечено ипотекой в силу закона.

Электронная закладная считается выданной её первоначальному владельцу с момента внесения депозитарием, осуществляющим учёт и переход прав на неё, записи по счёту депо такого владельца или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной.

Предусматривается возможность выдачи в установленном порядке электронной закладной взамен документарной закладной, которая должна быть представлена в орган регистрации прав до подачи заявления о выдаче электронной закладной. Выдача документарной закладной взамен электронной закладной не допускается. Помимо прочего, устанавливается, что орган регистрации прав предоставляет по запросу информацию о депозитарии, который осуществляет хранение электронной закладной.

При погашении регистрационной записи об ипотеке обращение с заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется.

Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», а положения Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» приводятся в соответствие с новой редакцией норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге. Кроме того, вносятся отдельные изменения в федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «О несостоятельности (банкротстве)».

Источник: Президент.рф