Внесены изменения в закон об информации и в закон о СМИ

/Официальные новости/

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 10 и 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 6 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Федеральным законом предусматривается ограничение доступа к информационным ресурсам в информационно-­телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», на которых распространяются информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, в порядке, установленном для ограничения доступа к информационным ресурсам, на которых распространяется информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Такое ограничение доступа будет осуществляться по требованию Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей.

При этом в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» вносится изменение, в соответствии с которым иностранное средство массовой информации, распространяющее предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, может быть признано выполняющим функции иностранного агента. В этом случае к иностранному средству массовой информации могут быть применены положения Федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Порядок применения указанных положений будет установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Источник: президент.рф