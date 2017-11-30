Правительство изменило ставки вывозных таможенных пошлин на отходы вольфрама и металлокерамики

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Постановление от 27 ноября 2017 года №1437. Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома вольфрама установлена в размере 7,5% от таможенной стоимости. Такая ставка будет применяться временно в течение одного года. В отношении отходов и лома металлокерамики установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной стоимости на постоянной основе. Цель принятых решений – снизить дефицит вольфрамового сырья, необходимого российской металлургии.

Подписанным постановлением установлена ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома вольфрама в размере 7,5% от таможенной стоимости. Такая ставка будет применяться временно в течение одного года. В отношении отходов и лома металлокерамики установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной стоимости на постоянной основе

Установление таких ставок обусловлено дефицитом вольфрамового сырья, необходимого российской металлургической промышленности для собственного потребления.

Проект документа одобрен на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.