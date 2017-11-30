Вопросы трудовой адаптации осужденных обсудили в Администрации Краснодарского края

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Расширенное межведомственное совещание, в рамках которого были рассмотрены вопросы трудоустройства осужденных и оказания государственной поддержки в развитии производственной деятельности исправительных учреждений, состоялось по инициативе УФСИН России по Краснодарскому краю.

В заседании круглого стола под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игоря Галася и начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Виктора Пестова приняли участие представители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, начальники служб УФСИН, занимающиеся вопросами производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных, начальники исправительных учреждений.

Открыл совещание Игорь Галась, подчеркнув высокую социальную значимость решения проблемы трудоустройства осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также необходимость взаимодействия органов исполнительной власти и муниципальных образований с УФСИН в этом вопросе.

В последовавшем докладе министра экономики Краснодарского края Александра Руппеля прозвучала информация о проведенной работе по поддержке производственного сектора исправительных учреждений и увеличению в них количества квалифицированных рабочих мест для осужденных.

Среди осуществленных мероприятий определенный эффект принесло организованное по различным каналам информирование бизнес-сообщества о производственных возможностях УФСИН, предоставление учреждениям УИС края на безвозмездной основе выставочных площадей для показа и реализации собственной продукции, участие исправительных колоний в аукционах на поставку продукции и услуг для муниципальных нужд.

Со своей стороны Виктор Пестов поблагодарил представителей краевой администрации за участие в решении вопросов, стоящих перед уголовно-исполнительной системой региона, и высказал ряд предложений по дальнейшему взаимодействию в этом направлении. Поддержать экономику предприятий учреждений УИС, прежде всего, возможно через заключение прямых договоров на поставку выпускаемой ими продукции с бюджетными организациями региона - детскими садами, школами, больницами. Законодательство позволяет осуществлять такие поставки без проведения конкурсных процедур. Кроме того, необходимо продолжить существующую практику предоставления государственных субсидий предпринимателям, желающим наладить новые виды производства на территории исправительных учреждений, сделать такую форму поддержки бизнеса, готового работать в исправительных колониях, более привлекательной и объемной. Для учреждений УИС важно развивать не только промышленное, но и сельскохозяйственное производство. Краевые исполнительные и муниципальные власти могут поддержать эту отрасль экономики УИС, поделившись научно-методическими наработками и современными агротехническими технологиями.

В ходе обсуждения представители УФСИН озвучили ряд имеющихся бизнес-планов. В частности муниципальным образованиям Краснодарского края было предложено организовать на территории исправительных учреждений пункты приема старых автомобильных покрышек с целью их дальнейшей переработки в резиновую крошку и изготовления на ее основе покрытий для спортивных и детских площадок. В исправительных колониях есть необходимое оборудование, а проведенные экономические расчеты показали, что проект имеет большую финансовую привлекательность для инвесторов.

В завершение круглого стола было отмечено, что несмотря на в целом положительную динамику в развитии производства и соответственно решении проблемы трудовой адаптации осужденных, для УИС края пока еще остаются острыми вопросы поиска долгосрочных заказов, расширения рынка сбыта выпускаемой продукции, увеличения численности осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду. Участники совещания сделали однозначный вывод о необходимости целенаправленной государственной поддержки производственного сектора учреждений УИС. В итоге было принято решение обобщить все высказанные во время встречи предложения, тщательно изучить варианты их воплощения в жизнь и наметить сроки исполнения задуманного.