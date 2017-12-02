Александр Войтов покинул пост главы Темрюка

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Прошла внеочередная сессия депутатов городского поселения, где была принята отставка главы Темрюкского городского поселения Александра Войтова.

Он направил в адрес Совета заявление с просьбой принять его отставку и досрочно прекратить полномочия.

В работе сессии Совета приняла участие заместитель директора департамента внутренней политики администрации региона Галина Москалева.

Решением Совета назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Темрюкского городского поселения. Он состоится 29 января 2018 года.

До этого исполнять обязанности главы города будет Дмитрий Немудрый – заместитель главы Темрюкского городского поселения.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края