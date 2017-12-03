Вениамин Кондратьев: «Краснодарский край ждет на своих базах сильнейшие футбольные сборные мира»

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Губернатор региона прокомментировал журналистам итоги жеребьевки ЧМ-2018.

По словам главы Кубани, край готов принять команды, участвующие в Чемпионате мира по футболу 2018 года, на своих восьми тренировочных базах.

– Начиная с сегодняшнего дня, у команд - участниц есть в запасе два месяца для окончательного выбора базы. Безусловно, мы рассчитываем, что наш край для своего базирования выберут сильнейшие футбольные сборные мира. В марте должны быть завершены все строительные работы, а уже в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к их приезду, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что у Краснодарского края накоплен богатый опыт проведения международных мероприятий. Так, в 2017 году он принял Кубок конфедераций, который стал своеобразной «тренировкой» перед главным футбольным событием.

– Край сможет принять чемпионат мира на самом высоком уровне. А все болельщики, которые приедут посмотреть на мировой футбол, увидят еще и нашу великолепную Кубань, – уверен глава региона.

Он также добавил, что на первом месте стоят вопросы безопасности. На стадионе «Фишт» в Сочи, где пройдут матчи Чемпионата мира, организован пропускной режим, транспорт и оборудование на объекте тщательно досматриваются, в том числе с применением спецсредств. Проработаны меры безопасности на железнодорожном и авиатранспорте. К охране правопорядка будут подключены казачьи патрули, с персоналом гостиниц проведут необходимые инструктажи по антитеррористической безопасности.

Напомним, по итогам жеребьевки, прошедшей сегодня в Кремле на сочинском стадионе «Фишт» летом 2018 года сыграют: 15 июня: Португалия – Испания, 18 июня: Бельгия – Англия, 23 июня: Германия – Швеция и 26 июня: Австралия – Перу. Кроме того в Сочи пройдут матчи ? финала (30 июня) и ? финала (7 июля).

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края