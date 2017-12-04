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Завтра в Новороссийске отключат воду

В связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном водоводе МВ-2 от насосной станции второго подъема НС-2 до насосной станции третьего подъема НС-3 с 13.30 до 16.30 часов 5 декабря будет снижена подача воды на 70% абонентам МУП «Водоканал города Новороссийска» и МУП МО город-курорт Геленджик «ВКХ»

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Официальные новости

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