СУ СК РФ по Краснодарскому краю : Информация о совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также посягательстве на их жизнь является недостоверной

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Официальное сообщение следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю

По поручению руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю проанализирована информация о поступивших в последнее время в ведомство сообщениях о безвестном исчезновении несовершеннолетних.

Так, за прошедшие две недели в территориальные следственные отделы следственного управления поступило 40 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. Место нахождения пропавших установлено, все они разысканы.

Вместе с тем, следственное управление с сожалением констатирует смерть двух детей в Лабинском и Мостовском районах. Так, по сообщению о безвестном исчезновении несовершеннолетней жительницы Лабинска территориальным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Исходя из полученной следствием информации девочка не вернулась домой после тренировки, при этом сообщила своему знакомому о нежелании возвращаться домой по причине сложных взаимоотношений с родственниками. В рамках поисковых мероприятий 25 ноября тело пропавшей было обнаружено в русле реки. Насильственных повреждений на теле обнаружено не было.

Второй трагический случай произошел в поселке Мостовском, где 27 ноября пропал малолетний мальчик, тело которого было обнаружено на следующий день у воды. Несмотря на то, что признаков насильственной смерти не обнаружено, следователями принято решение о возбуждении уголовного дела, чтобы в рамках предварительного следствия провести следственные действия и экспертные исследования с целью установления всех обстоятельств, которые привели к смерти ребенка.

В ведомстве также отслеживаются участившиеся в последнее время факты размещения в социальных сетях и мессенджерах сведений о якобы имевших место преступлений в отношении детей. Информация о совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также посягательстве на их жизнь является недостоверной и не основывается на каких-либо имевших место фактах. Кроме того, распространенная информация (аудиозаписи и иные сведения) о якобы совершенном преступлении в отношении несовершеннолетней является ложной и не относящейся к конкретному событию.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю