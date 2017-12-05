Безопасность жителей и гостей края в период новогодних праздников будут обеспечивать более 13 тысяч человек

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Сегодня в Краснодаре состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в регионе. Мероприятие прошло под председательством Вениамина Кондратьева.

В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов, глава регионального ГУ МВД России Владимир Виневский, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что особое внимание при подготовке к новогодним праздникам нужно уделить безопасности всех мест проведения массовых мероприятий, в частности детских.

– Выезды школьников на елки должны быть хорошо организованы. В первую очередь ответственность лежит на главах муниципалитетов, руководителях школ и дошкольных учреждений. Нужно формировать автобусные колонны, ставить заранее в известность ГИБДД о выездах за пределы города или района, – сказал глава края.

Кроме того, по словам губернатора, необходимо усилить контроль на всех транспортных узлах – вокзалах, аэропортах, контролировать безопасность главных магистралей региона.

– Специальная дорожная техника должна быть готова к любым снегопадам и обледенению трасс. В горных районах, в особенности на перевалах, предусмотрите пункты обогрева для водителей, – акцентировал Вениамин Кондратьев.

Отдельно на совещании обсудили обеспечение безопасности на водоемах края. По предложению губернатора полиция совместно с МЧС и казачеством проведут рейды на наличие предупреждающих знаков. Кроме того, необходимо организовать патрулирование водоемов с допустимой толщиной льда, где дети могут выйти на него.

Как отметил в свою очередь Владимир Виневский, всего безопасность жителей и гостей края будут обеспечивать свыше шести тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также более пяти тысяч представителей общественных формирований. Кроме того, на территории края также будут дежурить 1900 сотрудников МЧС.

По словам Игоря Колосова, слаженная совместная работа правоохранителей, представителей исполнительной власти, глав муниципалитетов позволит провести организацию новогодних праздников без внештатных ситуаций.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края