Еще два программных решения для фильтрации интернет-трафика получили положительные заключения Роскомнадзора

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В связи с просьбами операторов связи оказать содействие в выборе наиболее эффективных средств фильтрации интернет-трафика Роскомнадзор протестировал еще два программных решения – SkyDNS Zapret ISP и Carbon Reductor DPI.

В тестировании первого программного продукта приняли участие 16 операторов связи из семи федеральных округов. Второй продукт тестировался 22 операторами связи из четырех федеральных округов.

Результаты тестирования показали, что при корректной установке комплексов и применении рекомендованного производителем коммутационного оборудования количество выявленных нарушений по Единому реестру запрещенной информации не превышает 0,22% в случае со SkyDNSZapret ISP и 0,004% в случае с Carbon Reductor DPI.

По итогам тестирования оба программных продукта получили официальные заключения, подтверждающие их использование в качестве средств ограничения доступа к запрещенным ресурсам.

Вместе с тем компании-производителю SkyDNSZapret ISP специалисты Роскомнадзора рекомендовали оптимизировать программный продукт для повышения процента выявленных нарушений.

Ранее положительные заключения получили специализированные программные решения «UBIC» и «EcoFilter» и «СКАТ DPI» и «Тиксен-Блокировка».

На сегодняшний день в Роскомнадзоре проходят тестирование еще три программных продукта для фильтрации интернет-трафика.

Источник: Роскомнадзора