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Девять СМИ признаны иностранными агентами в России

В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны:

«Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.

Источник: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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Категория: Новости / Официальные новости

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