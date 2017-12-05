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Девять СМИ признаны иностранными агентами в России
В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» решениями Минюста России иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, признаны:
«Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», Кавказ.Реалии, Крым.Реалии.
Источник: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Категория: Новости / Официальные новости